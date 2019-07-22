В Свердловской области в жилом доме произошел хлопок газа

В поселке Буланаше Свердловской области в двухэтажном доме произошел хлопок газа, об этом сообщает главное управление МЧС России по региону.

По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение правил безопасности при эксплуатации газового баллона. В результате случившегося были повреждены стены фасада дома и оконная рама квартиры, где произошел хлопок. Хозяин квартиры был доставлен в больницу с ожогами. Уточняется, что жилой дом оцеплен, жителей в него не пускают.

В связи с происшествием в поселке Буланаше созывают экстренное заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, говорится в сообщении. На заседании будет решаться вопрос по размещению жильцов пострадавшего дома. Уточняется, что пункт временного размещения будет организован на базе местного профилактория «Юбилейный».

19 июля в поселке Асбестовский в Свердловской области произошел взрыв газа в 16-квартирном двухэтажном доме. Хозяина квартиры госпитализировали с ожогами, жильцов не эвакуировали. По предварительной версии, причиной взрыва стало «безалаберное отношение к правилам обращения с газовым оборудованием».

