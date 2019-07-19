В Свердловской области в многоквартирном доме произошел взрыв газа

В Свердловской области в многоквартирном доме произошел взрыв газа

Взрыв газа произошел в 16-квартирном двухэтажном доме в поселке Асбестовский в Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Хозяин квартиры, в которой произошел инцидент, получил ожоги. Мужчину госпитализировали.

По данным ведомства, повреждения получили оконная рама, а также деревянные межкомнатные перегородки в еще трех квартирах. Пожара не было, жильцов не эвакуировали.

Как отмечает МЧС, дом не газифицирован. Специалисты выясняют причины инцидента.