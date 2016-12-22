Пожар произошел в монастыре на Ганиной Яме возле Екатеринбурга

Пожар произошел на территории монастыря во имя святых Царственных Страстотерпцев, который расположен на Ганиной Яме в Свердловской области. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

В ведомстве отметили, что огонь охватил площадь в 70 кв. м. В результате пожара пострадавших нет. Спасателям потребовалось меньше часа, чтобы локализовать огонь.

В пресс-службе МЧС по Свердловской области сообщили ТАСС, что пожар произошел в центральном храме монастыря. «Пострадала церковная утварь и кровля. В тушении пожара задействовано 16 единиц техники, 65 человек», — говорится в сообщении.

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в храме около 03.00 мск.