В Курганской области загорелся мужской монастырь

В Белозерском районе Курганской области загорелся Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 14:15 по местному времени (12:15 мск). К тушению пожара привлекли 15 человек, восемь единиц техники. Эвакуация, как отмечает МЧС, не потребовалась, люди самостоятельно покинули помещение. В 14:49 (12:49 мск) пожар удалось локализовать.

Видео с пожаром появилось в YouTube.

Видео: Михаил Белокрылов / YouTube

Как сообщили ТАСС в МЧС, сначала из-за поломки загорелся кондиционер в монастыре, затем пожар перекинулся на кровлю. По словам источника «РИА Новости» в МЧС, информации о пострадавших не поступало.