Минсельхоз спрогнозировал повышение урожая тепличных овощей

Министерство сельского хозяйства спрогнозировало повышение урожая тепличных овощей на 38,5% в 2019 году. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве рассказали, что урожай составит 1,4 млн т. Отмечается, что в основном речь идет о помидорах и огурцах. По ожиданиям ведомства, валовый сбор овощей открытого грунта практически не изменится по сравнению с прошлым годом и составит максимум 5,1 млн т.

В Минсельхозе добавили, что из-за строительства и модернизации теплиц объемы производства возросли на 65% по сравнению с показателями 2014 года.

При этом президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников назвал прогноз министерства очень оптимистичным. По оценкам организации, производство в закрытом грунте увеличится до 1,2 млн т, то есть вырастет на 15%. Синтиков отметил, что в настоящее время новые площадки практически не вводят, так как была прекращена программа поддержки тепличного овощеводства.