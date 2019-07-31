Минсельхоз спрогнозировал повышение урожая тепличных овощей

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,51 +0,08 EUR Бирж. 70,82 +0,10 Brent 64,16 +1,34% USD Нал. 64,17 61,67 EUR Нал. 71,54 69,00 USD ЦБ 63,38 -0,14 EUR ЦБ 70,60 -0,04 EUR/USD 1,1153 +0,0009 BTC/USD Бирж. 9 716,00 +127,02 IMOEX 2 734,68 +0,23% RTSI 1 352,89 -0,05% DJIA 27 198,02 -0,09% Nasdaq 8 273,61 -0,24%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Mastercard $310 (+10%) прогноз Barclays Capital к 24.07.20
Amazon $2 300 (+21,18%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19
McDonald's $250 (+15,79%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,39%) прогноз UniCredit к 29.07.20
Apple $247 (+17,29%) прогноз Morgan Stanley к 22.07.20
Mastercard $310 (+10%) прогноз Barclays Capital к 24.07.20
Amazon $2 300 (+21,18%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19
McDonald's $250 (+15,79%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,39%) прогноз UniCredit к 29.07.20
Apple $247 (+17,29%) прогноз Morgan Stanley к 22.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 31 июля
USD ЦБ: 63,38 (-0,14) Quote, 30 июл, 12:57
Курс евро на 31 июля
EUR ЦБ: 70,6 (-0,04) Quote, 30 июл, 12:57
«Коммерсантъ» узнал о проверке МВД двух сделок Антипинского НПЗ Бизнес, 04:36 Минсельхоз спрогнозировал повышение урожая тепличных овощей Общество, 04:29 В Тулуне уровень воды в реке Ия начал снижаться Общество, 03:51 Болтон счел маловероятным продление СНВ-3 Политика, 03:27 В Южной Корее определили тип запущенных КНДР ракет Политика, 03:22 Россиянам разрешили брать ипотечные каникулы Общество, 02:39 В США эксгумируют тело гангстера Диллинджера для документального фильма Общество, 02:09 В Подмосковье электричка насмерть сбила двух детей Общество, 01:41 Американский суд закрыл дело по иску демократов к России Политика, 01:40 Кличко обвинил во лжи главу офиса Зеленского в обращении к президенту Политика, 01:18 МИД назвал судовладельца ответственным за арестованный Украиной танкер Политика, 00:49 Южнокорейские военные сообщили о запуске КНДР «неопознанных ракет» Политика, 00:14 Сбежавшая жена премьера ОАЭ попросила суд Лондона защитить ее ребенка Общество, 00:09 Панарин, Овечкин, Малкин. 15 самых богатых россиян в НХЛ Спорт, 00:02
Общество ,  
0 
Минсельхоз спрогнозировал повышение урожая тепличных овощей

Министерство сельского хозяйства спрогнозировало повышение урожая тепличных овощей на 38,5% в 2019 году. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве рассказали, что урожай составит 1,4 млн т. Отмечается, что в основном речь идет о помидорах и огурцах. По ожиданиям ведомства, валовый сбор овощей открытого грунта практически не изменится по сравнению с прошлым годом и составит максимум 5,1 млн т.

В Минсельхозе добавили, что из-за строительства и модернизации теплиц объемы производства возросли на 65% по сравнению с показателями 2014 года.

Экономика
Овощи и фрукты подешевели в середине осени впервые за шесть лет

При этом президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников назвал прогноз министерства очень оптимистичным. По оценкам организации, производство в закрытом грунте увеличится до 1,2 млн т, то есть вырастет на 15%. Синтиков отметил, что в настоящее время новые площадки практически не вводят, так как была прекращена программа поддержки тепличного овощеводства.

Глава аналитического агентства FruitNews Ирина Козий рассказала изданию, что урожай может смягчить сезонный скачок цен, поэтому стоимость овощей будет постепенно расти к декабрю.

В октябре 2018 года овощи и фрукты в России подешевели на 1,1% по сравнению с сентябрем. Аналитики «ВТБ Капитала» отмечали, что это связано с хорошим урожаем тепличных овощей. В частности, помидоров собрали на 47,4% больше, чем в октябре 2017 года.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал, что в 2019 году россиянам стоит ожидать меньшего урожая гречки. Он отметил, что в Алтайском крае аграрии поздно посеяли гречиху из-за того, что в регионе были неподходящие условия.

Теги: Минсельхоз, урожай, овощи
Материалы по теме
Синоптики предупредили о снижении урожая гречки
Общество
Овощи и фрукты подешевели в середине осени впервые за шесть лет
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter