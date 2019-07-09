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Синоптики предупредили о снижении урожая гречки

Россиянам в 2019 году следует ожидать меньшего урожая гречки. Об этом на пресс-конференции МИА «Россия сегодня» заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Вероятность очень большая, что урожай гречихи будет меньше, чем в прошлом году», — сказал Вильфанд и добавил, что точный прогноз можно будет делать через месяц.

Он пояснил, что сложная ситуация связана с поздним посевом в Алтайском крае (основной регион-производитель гречихи), так как «условия были неподходящие».

По данным Росстата, в 2018 году стоимость гречневой крупы снизилась в годовом выражении на 15,8%. Этот рынок фактически изолирован от всего мира, потому как гречку едят преимущественно в России, объясняла тогда РБК начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. «Как только урожай большой, у всех производителей возникают товарные запасы, которые они стремятся распродать побыстрее. В прошлом году произошло именно это», — говорила она, но подчеркивала, что урожайность гречихи волатильна.

Теги: гречка, Урожай, Гидрометцентр
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