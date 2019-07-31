В Подмосковье электричка насмерть сбила двух детей

В Подмосковье электричка насмерть сбила двух детей

На Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) двое подростков попали под поезд. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по по Центральному федеральному округу.

Инцидент произошел около 20:30 мск на станции Шатурторф в Подмосковье. По предварительным данным, несовершеннолетние перебегали пути перед приближающимся поездом. Дети погибли.

В пресс-службе отметили, что транспортная полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего.

В середине июля на Рижском направлении МЖД пешеход попал под поезд. По данным МЖД, мужчина находился на путях перед приближающимся составом. При этом машинист попытался остановить поезд, но наезда не удалось избежать.