В Подмосковье электричка сбила переходившего пути мужчину

В Подмосковье около станции Никольская электричка сбила мужчину, сообщили РБК в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Пострадавший госпитализирован в больницу города Балашиха. Отмечается, что он переходил пути в неустановленном месте. Сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

На сайте Московской железной дороги (МЖД) уточняется, что инцидент произошел в 7:15 мск. Машинист электропоезда № 6504, следовавшего по маршруту Москва — Железнодорожная, заметил мужчину, переходящего пути в неположенном месте. Он экстренно затормозил, но это не помогло избежать наезда. На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи. Поезд продолжил движение спустя почти 40 минут — в 7:53 мск.

После этого поезда Горьковского направления следовали с увеличенными интервалами.