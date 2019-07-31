Сбежавшая жена премьера ОАЭ попросила суд Лондона защитить ее ребенка

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, сбежавшая от мужа из Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ), запросила у Высокого суда Лондона защиту от принудительного брака в отношении одного из ее детей. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, она также попросила выписать запретительный ордер, который защищает от домогательств и угроз. Помимо этого принцесса подала заявление на попечительство. Reuters отмечает, что в этом случае ребенок передается в руки суда, который принимает важные решения в его отношении.

В конце июня газета The Sun со ссылкой на источники сообщила, что 45-летняя принцесса Хайя бинт аль-Хусейн сбежала в Германию, взяв с собой $39,3 млн. Она является супругой эмира Дубая, премьер-министра ОАЭ Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума и дочерью покойного короля Иордании Хусейна ибн Талала.

По данным газеты, вместе с ней ОАЭ покинули ее 11-летняя дочь и семилетний сын. Издание утверждало, что эмир обращался к властям Германии с просьбой помочь вернуть супругу, однако Берлин отказался.