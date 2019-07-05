Премьер ОАЭ будет судиться со сбежавшей женой в Лондоне

Эмир Дубая, премьер-министр ОАЭ Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум подал в суд на свою жену принцессу Хайю бинт аль-Хусейн, которая ранее, по данным СМИ, сбежала от него в Европу. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Слушания в Высоком суде назначены на 30 и 31 июля. Телеканалу подтвердили эти даты, однако отказались назвать стороны процесса

ABC уточняет, что 30 июля суд рассмотрит вопрос об опекунстве над двумя их детьми. BBC также пишет, что Хайя бинт Аль-Хусейн готовится к судебной тяжбе с мужем.

В конце июня The Sun писала, что принцесса сбежала в Германию вместе с детьми, а также забрала с собой $39, 3 млн. Однако позднее СМИ сообщили, что принцесса может находиться в Лондоне. По их данным, она проживает в центральном Лондоне в особняке за £85 млн ($107 млн).