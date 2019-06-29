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The Sun сообщила о бегстве жены премьер-министра ОАЭ в Германию

Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактума принцесса Хайя бинт аль-Хусейн сбежала в Германию, прихватив с собой £31 млн ($39,3 млн), пишет британская газета The Sun со ссылкой на собственные источники.

Вместе с принцессой страну покинули двое ее детей — 11-летняя дочь и 7-летний сын. Премьер ОАЭ обратился к властям Германии с просьбой помочь вернуть супругу в Эмираты, но в Берлине ему отказали, утверждает издание.

В ОАЭ пока не комментировали сообщения о побеге Хайи бинт аль-Хусейн. The Sun отмечает, что на публике принцесса не появлялась с февраля 2019 года.

РБК направил запрос в Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ.

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Правозащитники потребовали от ОАЭ раскрыть судьбу пропавшей принцессы

Помимо должности премьер-министра ОАЭ, Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум занимает пост вице-президента страны и является эмиром Дубая.

В 2018 году его дочь, принцесса Латифа бин Мухаммед Аль Мактум попыталась выехать из ОАЭ, чтобы, как утверждали ее друзья, «избавиться от ограничений, налагаемых на нее семьей». По данным правозащитной организации Human Rights Watch, властям ОАЭ удалось ее задержать и вернуть в Дубай.

Теги: Дубай, побег
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Правозащитники потребовали от ОАЭ раскрыть судьбу пропавшей принцессы
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