The Sun сообщила о бегстве жены премьер-министра ОАЭ в Германию

Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактума принцесса Хайя бинт аль-Хусейн сбежала в Германию, прихватив с собой £31 млн ($39,3 млн), пишет британская газета The Sun со ссылкой на собственные источники.

Вместе с принцессой страну покинули двое ее детей — 11-летняя дочь и 7-летний сын. Премьер ОАЭ обратился к властям Германии с просьбой помочь вернуть супругу в Эмираты, но в Берлине ему отказали, утверждает издание.

В ОАЭ пока не комментировали сообщения о побеге Хайи бинт аль-Хусейн. The Sun отмечает, что на публике принцесса не появлялась с февраля 2019 года.



РБК направил запрос в Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ.

Помимо должности премьер-министра ОАЭ, Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум занимает пост вице-президента страны и является эмиром Дубая.