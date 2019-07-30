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Amazon $2 300 (+21,23%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19
McDonald's $250 (+18%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,34%) прогноз UniCredit к 29.07.20
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Общество ,  
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Прошедшее 30 июля стало самым холодным днем месяца в Москве

Вторник в столице оказался самым холодным днем с начала июля, однако в среду стоит ждать еще более холодной погоды, рассказала РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Мы ожидаем, что завтра будет больше облаков, из-за чего температура в городе будет порядка 14 градусов. А ночь будет такой же, как и прошедшая, на уровне 8–10 градусов в Москве», — сказала она и отметила, что «в результате среднесуточная температура будет еще ниже, чем сегодня».

Позднякова сообщила, что изменения в сторону потепления произойдут лишь в выходные дни, когда дневная температура будет в пределах 17–19 градусов. «Для августа это холодновато, но все-таки это не 14 градусов, которые фиксировались во вторник и будут и завтра», — подчеркнула метеоролог.

Похолодание в Москве в конце июля связано с прогнозировавшимся метеорологами ультраполярным вторжением — приходом холодных масс воздуха, из-за которых температура резко упала почти на десять градусов. При этом два дня непосредственно до похолодания, 26 и 27 июля, синоптики называли самыми жаркими за весь месяц: температура достигала 28 градусов тепла.

Общество
Синоптики предупредили об ультраполярном похолодании в Москве

Теги: новости РБК, Погода, погода в Москве, похолодание
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