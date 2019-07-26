Метеорологи спрогнозировали два самых теплых дня июля в Москве

Пятница может стать самым теплым днем этого июля, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. По его словам, воздух прогреется до 28 градусов тепла.

Он отметил, что до этого максимальные значения температуры фиксировались 1 и 22 июля — 25,6 градуса. Существенных осадков в московском регионе 26 июля не ожидается. «На юго-западе области небольшой дождь не исключен. В Москве без осадков», — сказал синоптик.

В субботу, возможно, станет еще теплее — до 29–29,5 градуса. А в воскресенье похолодает до 22–24 градусов, добавил Синенков. «В течение следующей недели это постепенное понижение температуры продолжится. И в среду, четверг она будет минимальной, не исключено, что будут какие-то рекорды — в дневные часы температура вряд ли поднимется выше 15 градусов», — заключил ведущий специалист «Фобоса».

Ранее синоптики предупреждали о том, что резкое похолодание ожидается из-за ультраполярного вторжения — прихода воздушных масс с севера. что повлечет за собой снижение температуры сразу на 10 градусов. В отдельных регионах России в конце июля можно будет ожидать мокрый снег.