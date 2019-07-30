Минтранс сообщил о решении ситуации с задержками багажа в Шереметьево

Минтранс сообщил о решении ситуации с задержками багажа в Шереметьево

Ситуация с задержками в выдаче багажа в столичном аэропорту Шереметьево стабилизировалась, помогли меры, принятые его руководством. Об этом, как передает ТАСС, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих.

По словам Дитриха, Шереметьево «исправилось». «Где-то неделю назад они стабилизировали ситуацию, набрали дополнительный персонал, повысили зарплату грузчикам, переориентировали потоки, связанные с обработкой всего объема багажа в терминале D», — заявил глава ведомства.

По его словам, Ространснадзор, проводивший проверку в аэропорту, подтвердил, что серьезных сбоев больше не наблюдается. Вместе с тем Дитрих признал, что отдельных сложностей избежать не удается — это, в частности, относится к проблеме пропуска в аэропорт. «Три автобуса больших с туристами приехало, около получаса коллеги стояли на входной контроль», — описал он один из таких случаев.

В конце мая пассажиры аэропорта пожаловались на задержки в выдаче багажа. В конце июня вновь возникли проблемы с обработкой вещей. В результате скопилось около 1,5 тыс. единиц багажа: часть сумок привозилось вывозить отдельными рейсами. Один из источников РБК заявил, что при проблемах в работе обслуживающей компании ООО «Шереметьево Хендлинг» 29 и 30 июня скопились около 9 тыс. единиц неотправленного багажа.