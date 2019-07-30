На юге Челябинской области ввели режим ЧС из-за засухи

В Карталинском районе Челябинской области введен режим чрезвычайной ситуации в сельскохозяйственной отрасли из-за сильной засухи. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте администрации района.

Режим ЧС объявлен с 26 июля, при этом само распоряжение опубликовано 29 июля. В документе указано, что режим ЧС был введен из-за неблагоприятных условий в июне и июле этого года, которые привели к угнетению и повреждению сельскохозяйственных культур. Запас продуктивной влаги в почве отсутствует на глубине до 10 см.

26 июля в Карталинском районе области также ввели противопожарный режим в целях предупреждения чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.

Лесные пожары в Сибири распространились на территорию почти 3 га. Они привели к задымлению и смогу крупных городов, в том числе Челябинска.