Самолет-разведчик США приблизился к границе Калининградской области

Самолет Boeing RC-135V Rivet Joint радиоэлектронной разведки ВВС США пролетел вдоль границ Калининградской области. Об этом свидетельствуют данные сервиса слежения PlaneRadar, опубликованные в Twitter.

Самолет вылетел с базы Милденхолл в Великобритании и был обнаружен в 10:55 мск. Разведывательный полет длился чуть больше трех часов, в 14:05 мск воздушное судно направилось в аэропорт базирования, сообщает мониторинговый ресурс.

В этот же день, 30 июля, над Балтийским морем пролетел самолет радиоэлектронной разведки ВВС Швеции Gulfstream GIV SP с бортовым номером 102002, а также самолет раннего предупреждения и контроля воздушного пространства (AEW&C) Saab S 100D Argus.

12 июля три иностранных самолета-разведчика также пролетели у границ области, над балтийскими странами. Два из них относятся к командованию НАТО, один принадлежит радиоэлектронной разведке ВВС Швеции. До этого три дня подряд, с 9 по 11 июля, разведывательные полеты у границ России над акваторией Черного моря проводили самолеты британских ВВС.