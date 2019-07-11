Британский самолет-разведчик приблизился к границе России

Самолет Bombardier Global Express Sentinel R.1 радиоэлектронной разведки ВВС Великобритании пролетел вдоль российского побережья Черного моря, сообщает сервис слежения Plane Radar в Twitter.

Самолет был обнаружен в 7:00 мск. В 7:10 мск, как сообщил сервис слежения, воздушное судно окончило разведывательный полет и направилось в аэропорт базирования.

Накануне, 9 и 10 июля, самолеты-разведчики ВВС Великобритании совершали полет над акваторией Черного моря.