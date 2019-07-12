Три самолета-разведчика пролетели у границ Калининградской области

Три самолета-разведчика пролетели у границ Калининградской области

У границ Калининградской области, над странами Балтии 12 июля пролетели три иностранных самолета-разведчика. Это следует из данных сервиса слежения PlaneRadar.

Два самолета относятся к одному типу — Boeing E-3 Sentry. Это самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления командования, относящиеся непосредственно к командованию НАТО. Они оснащены авиационным комплексом радиообнаружения и наведения (AWACS).

Оба самолета с бортовыми номерами LX-N90443 и LX-N90450 прошли в воздушном пространстве Польши.

Еще один самолет, Gulfstream IV, относился к радиоэлектронной разведке ВВС Швеции. Он совершил полет у российского побережья над Балтийским морем.

Ранее, три дня подряд, с 9 по 11 июля разведывательные полеты у границ России совершали самолеты ВВС Великобритании. Их маршруты пролегали над акваторией Черного моря.