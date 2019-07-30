В Белоруссии убийцу сестер-пенсионерок приговорили к расстрелу

В Белоруссии убийцу родных сестер-пенсионерок, Виктора Павлова, приговорили к высшей мере наказания — смертной казни, сообщает правозащитный портал «Весна».

Витебский областной суд закончил рассмотрение уголовного дела в отношении Виктора Павлова 29 июля. Пятидесятилетнего мужчину обвиняли в убийстве с отягчающими обстоятельствами. Преступление было совершено 30 декабря 2018 года в деревне Присушино Витебского района. Павлов избил пожилых женщин и похитил деньги и несколько бутылок вина. Тела пенсионерок нашли через несколько дней.

Сторона обвинения просила избрать в качестве наказания исключительную меру — расстрел. Прокурор отметил, что в деле есть отягчающее обстоятельство: Павлов ранее уже совершал убийство. Действия подсудимого были квалифицированы как «особо опасный рецидив преступления».

Адвокат Павлова утверждала, что убийство спровоцировала одна из женщин. По ее словам, та оскорбляла и обвиняла мужчину из-за сарая, который он якобы плохо построил. Женщины торговали вином — за ним и пришел обвиняемый, он не имел умысла убить их, добавила она.

Защитница Павлова отметила, что обвиняемый написал явку с повинной и сотрудничал со следствием. Мужчина раскаялся в содеянном и попросил суд не применять высшую меру наказания, однако суд встал на сторону обвинения.