Правозащитники рассказали о казни «черного риелтора» в Белоруссии

В Белоруссии казнили второго фигуранта дела «черных риелторов» Игоря Гершанкова, которого обвинили в убийстве шести человек, а также подготовке к убийству троих. Об этом сообщается на сайте правозащитного центра «Весна».

«Днем 28 ноября в Могилевском областном суде мать Игоря Гершанкова получила подтверждение, что «приговор приведен в исполнение», — говорится в сообщении.

Накануне, по данным правозащитников, казнили еще одного фигуранта данного дела Семена Бережного.

В начале июля «Правозащитники против смертной казни в Белоруссии» сообщали, что Бережный подал заявление в Комитет ООН по правам человека. Комитет попросил власти Белоруссии приостановить исполнение смертной казни до вынесения окончательного решения по заявлению «черного риелтора». Впоследствии комитет также принял заявление от Гершанкова.

Могилевский городской суд в Белоруссии в июле 2017 года приговорил Бережного и Гершанкова к смертной казни. Другие фигуранты дела, жена Гершанкова Татьяна и Борис Колесников, получили 24 и 22 года лишения свободы в колонии строгого режима соответственно. По данным следствия, преступная группа действовала с 2009 по 2015 год.

Ее члены договаривались с людьми, оказавшимися в тяжелом материальном положении, о продаже квартир, а также предлагали помощь в покупке нового жилья. После заключения сделок «черные риелторы» убивали клиентов, а некоторых, потерявших сознание от алкоголя и клофелина, закапывали заживо. За каждую квартиру они получали по $25 тыс.