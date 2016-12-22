В ДТП в Турции пострадали 11 российских туристов
Общество, 09:21
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В ДТП в Турции пострадали 11 российских туристов
В Турции в результате ДТП в провинции Анталья пострадали 11 российских туристов. Об этом сообщили РБК в генконсульстве России в Анталье.
«Часть [пострадавших] в больнице. Это ушибы, переломы. Все нормально, смертельных случаев нет», — отметили в российской дипломатической миссии.
По данным телеканала NTV, в автобус, в котором 25 россиян ехали в аэропорт, на повороте врезался грузовик. В результате ДТП пострадали 11 туристов и оба водителя. Остальные 14 россиян были доставлены в аэропорт, отмечает телеканал.
Из-за аварии на трассе на три часа было ограничено движение.