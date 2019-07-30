Ракета «Союз» со спутником Минобороны стартовала с космодрома Плесецк

Ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минобороны, передает «РИА Новости».

Запуск состоялся в 08:56 мск. В 8:59 мск ее приняли на сопровождение наземные средства Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС. В 9:05 мск от ракеты отделился аппарат «Меридиан» с разгонным блоком «Фрегат».

Как сообщили в ведомстве, выведение «Меридиана» на расчетную орбиту с помощью двигательной установки «Фрегата» займет несколько часов.

Это третий пуск «Союза» с Плесецка в текущем году. Во время предыдущего запуска, который состоялся 10 июля, на орбиту вывели четыре военных спутника.