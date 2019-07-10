С Плесецка запустили «Союз-2.1В» с военными спутниками

На космодроме Плесецк успешно прошел запуск ракеты-носителя «Союз-2.1В», которая должна вывести на орбиту четыре космических аппарата в интересах Министерства обороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

«10 июля в 20:14 мск с пусковой установки № 4 площадки № 43 государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» с блоком из четырех космических аппаратов в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении ведомства.

После запуска ракету взяли на сопровождение наземные средства Воздушно-космических сил. В 20:22 мск от ракеты отсоединился разгонный блок «Волга». Как сообщили в Минобороны, через несколько часов он должен вывести на орбиту аппараты.

5 июля первый в 2019 году запуск прошел с космодрома Восточный в Амурской области. Ракета «Союз-2.1б» вывела на орбиту более 30 спутников, в том числе метеорологический спутник «Метеор-М» № 2-2.