В Рязани произошел пожар в цехе по производству жидкости для розжига

В Рязани произошел пожар в цехе по производству жидкости для розжига

В Рязани пожар произошел в цехе по производству жидкости для розжига. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по региону.

Уточняется, что сообщение о возгорании в здании на улице Промышленная поступило в МЧС в 10:15 мск. В 11:09 пожар на площади 500 кв. м удалось локализовать.

Пожару был присвоен третий ранг сложности, пострадавших нет. В настоящее время на месте ЧП работают 15 пожарных автомобилей и 43 сотрудника противопожарной службы.

Как сообщили ТАСС в управлении МЧС, предприятие находится на окраине города в нескольких километрах от жилых домов. Поэтому угрозы распространения огня нет.