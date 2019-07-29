При пожаре на заводе УГМК под Екатеринбургом погибла работница

При пожаре на заводе УГМК под Екатеринбургом погибла работница

На Среднеуральском медеплавильном заводе в городе Ревда под Екатеринбургом произошло возгорание. В результате две работницы пострадали, одна из них погибла, говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Огонь возник в здании вспомогательного отделения кислородно-компрессорного цеха. Как уточнили в МЧС, возгорание произошло «при выполнении технологической операции по сбросу кислорода в атмосферу». Площадь пожара составила 25 кв. м, его тушили пять пожарных машин.

От огня пострадали две женщины, одна из них погибла, а вторая — госпитализирована с ожогами.

Как сообщили РБК в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, ведомство начало доследственную проверку происшествия. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

РБК направил запрос в пресс-службу Среднеуральского медеплавильного завода.