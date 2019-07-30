Цена нефти выросла в ожидании решения ФРС США по ставке

Цена нефти выросла в ожидании решения ФРС США по ставке

Нефтяные фьючерсы марки Brent с поставками в сентябре выросли на торгах в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по базовой ставке. По состоянию на 8:50 мск их стоимость увеличилась на 0,96% — до $64,08.

Цена фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 1,74%, до $57,20.

Заседание Комитета по открытым рынкам ФРС пройдет 30–31 июля. Экономисты уверены, что регулятор снизит ставку впервые с 2008 года, когда она достигла минимальной отметки 0–0,25%.

На предыдущем заседании, которое прошло 19 июня, ФРС сохранила ключевую ставку на уровне 2,25–2,5% годовых.

