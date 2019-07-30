Накануне намеченного на 30–31 июля заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США игроки активно обсуждают возможность первого за десять лет снижения ставки ведущего мирового регулятора. ФРС оказалась в сложном положении. Классические представления о логике изменения ключевой ставки довольно просты: считается, что в периоды экономического бума, когда экономике грозит перегрев, а на рынках надуваются пузыри, регулятор должен ужесточать денежно-кредитную политику, поднимая ключевую ставку. В периоды же экономического спада, напротив, следует снизить ставку. Но это в теории.
Условия выбора
На практике же первая группа сложностей связана с определением фазы экономического цикла. На основе исторических данных нетрудно установить моменты спада, роста, бума и краха. В жизни же определить, является ли квартальный спад в 0,1% началом рецессии или же просто случайным колебанием рыночных сил, очень непросто. Еще сложнее диагностировать перегрев экономики, так как «нормальный» темп роста сильно различается у разных стран в разную эпоху (сейчас для России нормален рост 1,3% в год, а в 2000–2007 годах и 3% воспринимались бы как стагнация).
Вторая группа сложностей связана с давлением политиков. Это давление особенно ощутимо в странах с реальной сменяемостью власти. Избираемые политики (прежде всего — главы исполнительной власти) очень чувствительны к темпам экономического роста, особенно незадолго до выборов. Президенты США, которые шли на второй срок в период явного экономического роста, как правило, побеждали.
Ну а простейший способ подтолкнуть экономической рост — смягчить денежно-кредитную политику, снизив ключевую ставку. Кредиты станут доступнее, кредитование усилится, что подтолкнет рост потребления и, как следствие, рост экономики. Инфляция может вырасти, но это будет потом, спустя полгода-год, а то и более. Поэтому идея снижения ставки стала очень популярным предвыборным лозунгом. Парадоксально, но сейчас его используют такие, казалось бы, разные политики, как президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Эрдоган.