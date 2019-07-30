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Pfizer $46 (+8,34%) прогноз CFRA к 29.01.20
Microsoft $153 (+8,73%) прогноз BMO Capital Markets к 19.07.20
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Общество ,  
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Синоптики назвали самую холодную ночь июля в Москве

Ночь на 30 июля оказалась самой холодной ночью месяца, сообщил РБК ведущей специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Минувшей ночью в Москве было плюс 9,5 градусов, это ниже, чем было 1 июля, тогда было плюс 10,4 градуса», — заявил он, отметив, что следующая ночь может стать еще холоднее.

Ранее «Фобос» предупреждал, что температура в Москве на текущей неделе может существенно опуститься. По данным синоптиков, наиболее холодными должны быть 30 и 31 июля, температура будет соответствовать концу сентября — началу октября. Так, ночью будет только плюс 4–9 градусов, а днем плюс 9–14 градусов.

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Ведущий специалист «Фобоса» Александр Синенков объяснял, что это вызвано «ультраполярным вторжением», когда температура резко понижается на 10 градусов. «Похолодание не будет продолжительным, и уже на следующей неделе в столицу придет более или менее устойчивое тепло», — обещал он.
 

Теги: Погода, синоптики, Москва
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