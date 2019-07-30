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AbbVie $90 (+32,22%) прогноз Cowen к 07.05.20
Pfizer $46 (+7,15%) прогноз CFRA к 29.01.20
Microsoft $153 (+8,52%) прогноз BMO Capital Markets к 19.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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В Тихом океане около Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7

В Тихом океане недалеко от берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.

По данным центра, толчки начались около 05:37 по местному времени (23:37 мск) в 241 км от японского города Татеяма, очаг землетрясения находился на глубине 80 км. Подземные толчки не привели к цунами, о пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Землетрясение магнитудой 4,6 балла в Тихом океане зафиксировали также у побережья Камчатки. Как сообщает «Камчатка-Информ» со ссылкой на региональный филиал Геофизической службы РАН, эпицентр находился в 80 км от Усть-Камчатска, однако жители населенных пунктов Камчатского края не ощутили существенных подземных толчков.

Общество
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2

В конце июня не Камчатке несколько дней подряд происходили мощные землетрясения, магнитуда третьего из них была 6, у первого и второго — 5,5 и 4,3. В результате подземных толчков никто не пострадал, разрушений также не было. В начале июля в Тихом океане у берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2.

Теги: Япония, Камчатка
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