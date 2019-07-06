У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2

В акватории Тихого океана у берегов Камчатки зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.

Подземный толчок был зафиксирован на глубине 10 км, эпицентр землетрясения находился в 143 км к северо-западу от села Никольского в Алеутском муниципальном районе.

Отмечается, что в населенных пунктах землетрясение не ощущалось. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Всего, как сообщает ведомство со ссылкой на службу срочных донесений города Обнинск, утром 6 июля на Камчатке произошло четыре землетрясения, все они не ощущались в населенных пунктах.