Ведущего «Навальный Live» арестовали на 30 суток по делу об акции 27 июля

Ведущий программы «Где деньги?» на Youtube-канале «Навальный Live» Владимир Милов получил 30 суток ареста. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш.
Кроме него, за организацию несанкционированного митинга 15 суток ареста получил директор ФБК Иван Жданов, 10 суток — Илья Яшин, семь суток — Дмитрий Гудков, столько же получил муниципальный депутат Константин Янкаускас, а экс-председателю «Открытой России» Александру Соловьеву дали восемь суток ареста.
Милова задержали, когда он вел прямую трансляцию событий на несанкционированной акции 27 июля в студии «Навальный Live». Кроме него, еще до начала акции задержали Яшина, Гудкова, Жданова, юриста ФБК Любовь соболь и других незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму.
Митинг в их поддержку начался на Тверской, затем полиция начала оттеснять людей на соседние улицы, позже демонстранты переместились на Трубную площадь. К этому моменту там появились освобожденные Яшин, Соболь и другие оппозиционеры, позже некоторых из них повторно задержали. По данным МВД, всего на акции задержали 1074 человека.