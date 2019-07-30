Ведущего «Навальный Live» арестовали на 30 суток по делу об акции 27 июля

Ведущего «Навальный Live» арестовали на 30 суток по делу об акции 27 июля

Ведущий программы «Где деньги?» на Youtube-канале «Навальный Live» Владимир Милов получил 30 суток ареста. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш.

Кроме него, за организацию несанкционированного митинга 15 суток ареста получил директор ФБК Иван Жданов, 10 суток — Илья Яшин, семь суток — Дмитрий Гудков, столько же получил муниципальный депутат Константин Янкаускас, а экс-председателю «Открытой России» Александру Соловьеву дали восемь суток ареста.

Милова задержали, когда он вел прямую трансляцию событий на несанкционированной акции 27 июля в студии «Навальный Live». Кроме него, еще до начала акции задержали Яшина, Гудкова, Жданова, юриста ФБК Любовь соболь и других незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму.

Митинг в их поддержку начался на Тверской, затем полиция начала оттеснять людей на соседние улицы, позже демонстранты переместились на Трубную площадь. К этому моменту там появились освобожденные Яшин, Соболь и другие оппозиционеры, позже некоторых из них повторно задержали. По данным МВД, всего на акции задержали 1074 человека.