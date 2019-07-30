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Phillips 66 $105 (+2,13%) прогноз CFRA к 24.07.20
AbbVie $90 (+32,22%) прогноз Cowen к 07.05.20
Pfizer $46 (+7,15%) прогноз CFRA к 29.01.20
Microsoft $153 (+8,52%) прогноз BMO Capital Markets к 19.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Курс доллара на 30 июля
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Общество ,  
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Ведущего «Навальный Live» арестовали на 30 суток по делу об акции 27 июля

Ведущий программы «Где деньги?» на Youtube-канале «Навальный Live» Владимир Милов получил 30 суток ареста. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш.

Кроме него, за организацию несанкционированного митинга 15 суток ареста получил директор ФБК Иван Жданов, 10 суток — Илья Яшин, семь суток — Дмитрий Гудков, столько же получил муниципальный депутат Константин Янкаускас, а экс-председателю «Открытой России» Александру Соловьеву дали восемь суток ареста.

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Акция в поддержку независимых кандидатов на выборы в МГД. Фоторепортаж

Милова задержали, когда он вел прямую трансляцию событий на несанкционированной акции 27 июля в студии «Навальный Live». Кроме него, еще до начала акции задержали Яшина, Гудкова, Жданова, юриста ФБК Любовь соболь и других незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму.

Митинг в их поддержку начался на Тверской, затем полиция начала оттеснять людей на соседние улицы, позже демонстранты переместились на Трубную площадь. К этому моменту там появились освобожденные Яшин, Соболь и другие оппозиционеры, позже некоторых из них повторно задержали. По данным МВД, всего на акции задержали 1074 человека.

Теги: митинг, Владимир Милов, арест
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