На съемках рэп-клипа в США при стрельбе убили человека и ранили пятерых

На съемках рэп-клипа в США при стрельбе убили человека и ранили пятерых

В Филадельфии при подготовке съемок рэп-видео началась стрельба. Один человек погиб, пятеро получили ранения, сообщает WPVI-TV со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел вечером 28 июля. Как сообщает телеканал, в это время пострадавшие готовились на улице к съемкам клипа. Всего в съемках были задействованы десять человек в возрасте около 20 лет. В этот момент к ним подъехал черный автомобиль, из которого вышли двое мужчин и открыли огонь.

В результате 21-летний мужчина погиб. Еще пятеро получили ранения, из них двое находятся в критическом состоянии.

29 июля на гастрономическом фестивале в Калифорнии началась стрельба. В результате погибли три человека, более десяти были ранены. Стрельбу открыл молодой человек в возрасте около 20 лет, он также в числе погибших.