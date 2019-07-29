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Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Общество ,  
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Власти сообщили о трех погибших при стрельбе на фестивале в Калифорнии
Стрельба произошла в последний день фестиваля Gilroy Garlic. Трамп призвал граждан быть осторожными и сообщил, что стрелка еще не задержали
Фото: Noah Berger / AP

По меньшей мере три человека погибли и 12 пострадали при стрельбе на фестивале еды в городе Гилрой в Калифорнии, сообщает The New York Times со ссылкой на представителя муниципального совета Диона Бракко.

Assosiated Press со ссылкой на представителя медицинского центра округа Санта-Клара сообщало, что по меньшей мере пять человек пострадали в результате стрельбы. По ее словам, в медучреждение уже доставили двоих пострадавших и, как ожидается, доставят еще троих. На место ЧП прибыли сотрудники Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Полиция пока не называла число погибших и пострадавших.

Президент США Дональд Трамп в Twitter сообщил, что сотрудники правоохранительных органов находятся на месте стрельбы. «Согласно сообщениям, стрелок еще не задержан. Будьте осторожны», — написал он.

Ранее СМИ сообщили, что полиция прибыла в парк Крисмас-Хилл, где проходит фестиваль, после сообщений о стрельбе и пострадавших. BNO News указывал, что стрельбу открыл молодой человек в возрасте около 20 лет.

Фестиваль Gilroy Garlic является одним из крупнейших фестивалей подобного рода в США и продолжается три дня.

Автор: Юлия Выродова
Теги: стрельба, Калифорния
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СМИ сообщили о стрельбе на фестивале в Калифорнии
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