МЧС заявило об угрозе загрязнения Байкала из-за обрушения моста

В МЧС России заявили, что после обрушения моста в Байкальске Иркутской области был риск попадания промышленных отходов в озеро Байкал. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе министерства.

Представитель ведомства рассказал, что элементы моста повредили насосную установку на Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате (БЦБК), в связи с чем возник риск размыва гидротехнического сооружения и попадания отходов в озеро.

«В настоящее время угроза перелива дамбы на Байкальском ЦБК снята», — сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что МЧС направило спецтехнику для того, чтобы откачать отходы и вывезти мусор на канализационную станцию. Помимо этого, для ликвидации последствий аварии выделили две насосные станции высокой производительности.