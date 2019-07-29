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Pfizer $46 (+8,85%) прогноз CFRA к 29.01.20
Microsoft $153 (+8,82%) прогноз BMO Capital Markets к 19.07.20
Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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МЧС заявило об угрозе загрязнения Байкала из-за обрушения моста

В МЧС России заявили, что после обрушения моста в Байкальске Иркутской области был риск попадания промышленных отходов в озеро Байкал. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе министерства.

Представитель ведомства рассказал, что элементы моста повредили насосную установку на Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате (БЦБК), в связи с чем возник риск размыва гидротехнического сооружения и попадания отходов в озеро.

«В настоящее время угроза перелива дамбы на Байкальском ЦБК снята», — сказали в пресс-службе.

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В ведомстве отметили, что МЧС направило спецтехнику для того, чтобы откачать отходы и вывезти мусор на канализационную станцию. Помимо этого, для ликвидации последствий аварии выделили две насосные станции высокой производительности.

Накануне в Байкальске размыло мост, соединяющий микрорайон Гагарина с комбинатом. Мэр города Василий Темгеневский отмечал, что мост обрушился из-за паводка.

По данным регионального главка МЧС, в Байкальске проходит эвакуация жителей нескольких домов в микрорайоне Гагарина из-за подмыва дамбы. Власти организовали пункты временного размещения в трех школах. Отмечается, что эвакуировали 150 человек.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня из-за обильных дождей. В результате погибли 25 человек. 29 июля в регионе эвакуировали 1076 человек из-за повышения уровня воды в реках.

Теги: Иркутская область, Байкал, МЧС России
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