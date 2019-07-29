Из-за паводка в Иркутской области эвакуировали более 1 тыс. человек

Из-за паводка в Иркутской области эвакуировали более 1 тыс. человек

В Иркутской области из-за повышения уровня воды в реках эвакуировано 1076 человек, в том числе 615 детей. В пунктах временного размещения находится 41 человек. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по региону.

Подтопленными оказались шесть районов области: Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский. Всего на 07:00 утра по местному времени в зоне наводнения остаются 42 приусадебных участка, 269 придомовых территорий и 147 жилых домов.

Как сообщается на сайте администрации Тулуна, уровень воды в реке Ия, по данным на 10:00 (05:00 мск), составляет 773 см при критической отметке 700 см.

Кроме того, на 29-30 июля прогнозируется повышение уровня воды на реках Ия, Иркут, Ока и ее притоках. Так, в реке Оке в районе села Ухтуй уровень воды возрастет до отметок 450-490 см при критической 470 см, на Ие в районе Тулуна до 670-770 см, а на Уде в Нижнеудинске до 300-350 см.