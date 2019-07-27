Задержали не допущенного к выборам в Мосгордуму Александра Соловьева

Задержали не допущенного к выборам в Мосгордуму Александра Соловьева

Полиция Москвы задержала экс-председателя «Открытой России» Александра Соловьева, ранее не допущенного на выборы в Мосгордуму. Об этом РБК сообщил сам политик.

«Задержали, да, никуда не везут. Молча подошли, выцепили из толпы, как и всех людей, которые здесь. У нас автозак полный людей, 20 человек. Мы напротив памятника Долгорукому», — сказал он.

Он также опубликовал в своем Twitter фото в автозаке. «Переместили в каталажку с клеткой. Предыдущая была «с комфортом», как сказал сам полицай. Для народа не предназначена», — написал Соловьев.

В субботу, 27 июля, возле здания мэрии Москвы на Тверской улице проходит несанкционированная акция в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. По данным «ОВД-Инфо», к 14:55 мск задержаны уже 264 человека.

Ранее стало известно о задержании других независимых кандидатов в Мосгордуму, среди которых политик Дмитрий Гудков, сотрудники ФБК Иван Жданов и Любовь Соболь, муниципальный депутат Юлия Галямина.