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Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
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Выборы в Мосгордуму ,  
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Задержали не допущенного к выборам в Мосгордуму Александра Соловьева

Полиция Москвы задержала экс-председателя «Открытой России» Александра Соловьева, ранее не допущенного на выборы в Мосгордуму. Об этом РБК сообщил сам политик.

«Задержали, да, никуда не везут. Молча подошли, выцепили из толпы, как и всех людей, которые здесь. У нас автозак полный людей, 20 человек. Мы напротив памятника Долгорукому», — сказал он.

Он также опубликовал в своем Twitter фото в автозаке. «Переместили в каталажку с клеткой. Предыдущая была «с комфортом», как сказал сам полицай. Для народа не предназначена», — написал Соловьев.

В субботу, 27 июля, возле здания мэрии Москвы на Тверской улице проходит несанкционированная акция в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. По данным «ОВД-Инфо», к 14:55 мск задержаны уже 264 человека.

Ранее стало известно о задержании других независимых кандидатов в Мосгордуму, среди которых политик Дмитрий Гудков, сотрудники ФБК Иван Жданов и Любовь Соболь, муниципальный депутат Юлия Галямина.

Теги: задержания, выборы в Мосгордуму, новости РБК, «Открытая Россия»
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