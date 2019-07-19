Во ФСИН назвали образцовой колонию Кокорина и Мамаева

Замначальника ФСИН Валерий Максименко заявил, что футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин находятся в образцовой колонии, где не бьют заключенных, сообщает «РИА Новости».

«Это образцовая колония, ее специально подобрали для футболистов. В ней никого не бьют. Это ложная информация», — прокомментировал он слова бывшего заключенного, рассказавшего о случаях избиения в колонии.

Тем не менее Максименко предложил провести в колонии проверку.

Ранее активист и эколог из Коломны Валентин Соколов рассказал «Советскому спорту» про условия содержания в колонии № 4 в Белгородской области, где находятся Кокорин и Мамаев. По его словам, большинство заключенных в колонии сотрудники бьют. При этом Соколов заметил, что футболистов это не должно затронуть, потому что их «провели в блатной отряд». По его словам, там «хороший ремонт, телевизоры». По словам бывшего заключенного, после прибытия Кокорина и Мамаева в колонию «пошли постоянные внутренние комиссии. А это значит ужесточение режима».