Во ФСИН назвали образцовой колонию Кокорина и Мамаева

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,98 +0,17 EUR Бирж. 70,66 -0,14 Brent 62,06 +0,44% USD Нал. 63,59 61,88 EUR Нал. 71,63 70,01 USD ЦБ 62,87 +0,04 EUR ЦБ 70,79 +0,19 EUR/USD 1,1216 -0,0058 BTC/USD Бирж. 10 395,00 -216,00 IMOEX 2 700,57 -0,07% RTSI 1 350,69 +0,07% DJIA 27 220,25 -0,01% Nasdaq 8 165,61 -0,51%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
CVS Health $80 (+42,45%) прогноз Argus Research к 25.02.20
Северсталь ₽1 197 (+14,72%) прогноз Атон к 19.07.20
Норникель ₽18 065,2 (+21,23%) прогноз Альфа-Банк к 18.07.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,51%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
Abbott $94 (+8,9%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
CVS Health $80 (+42,45%) прогноз Argus Research к 25.02.20
Северсталь ₽1 197 (+14,72%) прогноз Атон к 19.07.20
Норникель ₽18 065,2 (+21,23%) прогноз Альфа-Банк к 18.07.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,51%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
Abbott $94 (+8,9%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 62,87 (+0,04) Quote, 12:15
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 70,79 (+0,19) Quote, 12:15
Путин раскритиковал иркутские власти после наводнения в регионе Политика, 22:49 Путин назвал Скрипаля «вышедшим из обоймы» Политика, 22:49 Около Верховной рады задержали дезертира с гранатой Общество, 22:45 Forbes узнал о просьбе Минца разрешить ему тратить более £10 000 в неделю Бизнес, 22:28 Трамп назвал священным потолок госдолга США Политика, 22:19 Во ФСИН назвали образцовой колонию Кокорина и Мамаева Общество, 22:19 Чемпионский бой боксера Курбанова отменили из-за проблем с визой Спорт, 22:02 Банк «Траст» стал владельцем 5,7% доли в Объединенной вагонной компании Бизнес, 21:59 Россиянка Ирина Дериглазова стала 5-кратной чемпионкой мира по фехтованию Спорт, 21:44 США ввели санкции в отношении четырех граждан Венесуэлы Политика, 21:42 Путин заявил о переносе саммитов БРИКС и ШОС из Челябинска Политика, 21:33 ЦСКА подписал контракт с выступавшим 11 лет в НБА баскетболистом Куфосом Спорт, 21:23 Иран задержал британский нефтяной танкер в Ормузском проливе Политика, 21:22 Под Петербургом из-за поломки задержали электрички Общество, 21:05
Хулиганство Кокорина и Мамаева ,  
0 
Во ФСИН назвали образцовой колонию Кокорина и Мамаева

Замначальника ФСИН Валерий Максименко заявил, что футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин находятся в образцовой колонии, где не бьют заключенных, сообщает «РИА Новости».

«Это образцовая колония, ее специально подобрали для футболистов. В ней никого не бьют. Это ложная информация», — прокомментировал он слова бывшего заключенного, рассказавшего о случаях избиения в колонии.

Тем не менее Максименко предложил провести в колонии проверку.

Общество
Во ФСИН пообещали отправить Кокорина и Мамаева в одну колонию

Ранее активист и эколог из Коломны Валентин Соколов рассказал «Советскому спорту» про условия содержания в колонии № 4 в Белгородской области, где находятся Кокорин и Мамаев. По его словам, большинство заключенных в колонии сотрудники бьют. При этом Соколов заметил, что футболистов это не должно затронуть, потому что их «провели в блатной отряд». По его словам, там «хороший ремонт, телевизоры». По словам бывшего заключенного, после прибытия Кокорина и Мамаева в колонию «пошли постоянные внутренние комиссии. А это значит ужесточение режима».

Братья Александр и Кирилл Кокорины, футболист Павел Мамаев и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий были задержаны в октябре 2018 года в Москве после двух драк. Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии, остальных — к полутора годам заключения. 

Теги: колония, футболисты, Александр Кокорин, Павел Мамаев
Материалы по теме
ФСИН ответила на сообщения о нахождении Кокорина и Мамаева в ШИЗО
Общество
Во ФСИН опровергли побег из колонии с Кокориным и Мамаевым
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter