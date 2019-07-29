В Волгограде нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны

При проведении реставрационных работ у подножия скульптуры «Родина-мать зовет» в Волгограде обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

По данным пресс-службы, речь идет о 76-миллиметровом артиллерийском снаряде и гранате. На полигоне Прудбой саперы мотострелкового соединения уничтожили снаряды, найденные на Мамаевом кургане, говорится в сообщении.

В конце мая на одной из строительных площадок на севере Москвы было найдено 25 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны. По данным экстренных служб, один из боеприпасов нашли около дома № 60 на Ленинградском шоссе. Прибывшие на место саперы обнаружили там еще 24 снаряда.