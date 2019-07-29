В Волгограде нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,37 +0,13 EUR Бирж. 70,50 +0,07 Brent 63,83 +0,28% USD Нал. 63,90 61,75 EUR Нал. 71,28 69,00 USD ЦБ 63,13 -0,03 EUR ЦБ 70,31 +0,02 EUR/USD 1,1129 -0,0010 BTC/USD Бирж. 9 626,20 +107,30 IMOEX 2 715,68 +0,54% RTSI 1 348,30 +0,10% DJIA 27 192,45 +0,19% Nasdaq 8 330,21 +1,11%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Microsoft $153 (+8,43%) прогноз BMO Capital Markets к 19.07.20
Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Microsoft $153 (+8,43%) прогноз BMO Capital Markets к 19.07.20
Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Лента новостей
Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 63,13 (-0,03) Quote, 26 июл, 13:15
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 70,31 (+0,02) Quote, 26 июл, 13:15
Власти сообщили о трех погибших при стрельбе на фестивале в Калифорнии Общество, 06:44 В Волгограде нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны Общество, 06:37 Из-за паводка в Иркутской области эвакуировали более 1 тыс. человек Общество, 06:21 В Приамурье из-за паводка ввели запрет на продажу крепкого алкоголя Общество, 05:57 В России предложили создать реестр подозреваемых в отмывании денег Финансы, 05:54 В ОБСЕ раскритиковали украинский закон о государственном языке Политика, 05:36 Эксперты составили рейтинг стран Европы по доступности бензина Финансы, 05:19 Читай по ногам: как работает язык тела. Тест Партнерский материал, 05:14 Синоптики предупредили москвичей о температурном антирекорде Общество, 04:59 Sky News узнал о планах Великобритании увеличить число военных в Бахрейне Политика, 04:39 СМИ сообщили о стрельбе на фестивале в Калифорнии Общество, 04:16 Венесуэла направит ООН жалобу из-за нарушений США воздушного пространства Политика, 04:13 Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил 7,5 м Общество, 03:47 В Госдуме внесли поправки о смягчении наказания за оставление места ДТП Общество, 03:34
Общество ,  
0 
В Волгограде нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны

При проведении реставрационных работ у подножия скульптуры «Родина-мать зовет» в Волгограде обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЮВО.  

По данным пресс-службы, речь идет о 76-миллиметровом артиллерийском снаряде и гранате. На полигоне Прудбой саперы мотострелкового соединения уничтожили снаряды, найденные на Мамаевом кургане, говорится в сообщении.  

Общество
У штаб-квартиры ЕЦБ обезвредили бомбу времен Второй мировой

В конце мая на одной из строительных площадок на севере Москвы было найдено 25 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны. По данным экстренных служб, один из боеприпасов нашли около дома № 60 на Ленинградском шоссе. Прибывшие на место саперы обнаружили там еще 24 снаряда.  

Теги: ЮВО, боеприпасы, Волгоград
Материалы по теме
В Эстонии саперы нашли в артснаряде деньги времен царской России
Общество
У штаб-квартиры ЕЦБ обезвредили бомбу времен Второй мировой
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter