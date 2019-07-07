У штаб-квартиры ЕЦБ обезвредили бомбу времен Второй мировой

Бомба времен Второй мировой войны, обнаруженная недалеко от штаб-квартиры Европейского центрального банка (ЕЦБ) во Франкфурте-на-Майне, обезврежена. Об этом сообщила в Twitter пожарная служба города.

Ранее в связи с обезвреживанием боеприпаса весом 500 кг, найденного на строительной площадке, были эвакуированы 16,5 тыс. жителей ближайших домов, пишет Welt. Было также ограничено движение общественного транспорта. Эвакуация повлияла на междугородное движение: поезда следовали в объезд, что привело к задержкам до 45 минут.

После обезвреживания бомбы полиция Франкфурта отменила приказ об эвакуации офиса ЕЦБ, пишет Bloomberg. В комплекс штаб-квартиры на берегу Майна также входит историческая достопримечательность: бывший оптовый рынок, построенный в 1928 году, который был центром депортации евреев во время Второй мировой.

Европейский центральный банк открыл новую штаб-квартиру во Франкфурте-на-Майне в марте 2015 года. Стоимость строительства двух 185-метровых стеклянных башен, расположенных на площади 120 тыс. кв. м, обошлась в €1,3 млрд. Тогда же в городе прошли акции протеста антикапиталистического движения Blockupy. В ходе беспорядков были арестованы 350 активистов.