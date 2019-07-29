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Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
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Политика ,  
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Военные США и Италии проведут наблюдательный полет над Россией

Военные США и Италии планируют выполнить наблюдательный полет над территорией России с 29 июля по 2 августа. Об этом сообщает газета Вооруженных сил России «Красная звезда» со ссылкой на врио начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Руслана Шишина.

Уточняется, что инспекция пройдет рамках реализации Договора по открытому небу на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома Кубинка. 

В ходе полета российские военные на борту самолета будут контролировать соблюдение согласованных параметров применения аппаратуры наблюдения. Отмечается также, что ОС-135Б относится к классу самолетов, не предназначенных для применения оружия.

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Кроме того, с 29 июля по 2 августа Россия выполнит плановый полет над территорией Норвегии на самолете наблюдения Ан-30Б. Он стартует с аэродрома Бардуфосс, дальность полета составит 1700 км. На борту самолета наблюдения будут также присутствовать норвежские специалисты.  

В воскресенье, 28 июля, два самолета ВВС США провели разведку у берегов Крыма. Речь идет о патрульном противолодочном самолете P-8A Poseidon и самолете радиоэлектронной разведки ВМС США Lockheed ЕР-3Е Orion. 

Теги: ВВС США, Италия, наблюдательный полет
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