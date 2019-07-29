Помпео заявил об отказе в посещении Тегерана для «разговора с народом»

Помпео заявил об отказе в посещении Тегерана для «разговора с народом»

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран не принял его предложение прибыть с визитом в Тегеран с целью «прямого разговора с иранским народом». Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Недавно я предложил поехать в Тегеран и напрямую поговорить с иранском народом. Но режим не принял мое предложение», — сказал он.

По его словам, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф приезжает в США, где он «имеет право говорить свободно». «Неужели положение режима Хаменеи настолько плохо, что они не могут позволить мне сделать то же самое в Тегеране?» — добавил Помпео. Он также предположил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи боится, что жители страны услышат «нефильтрованную правду».

Ранее, 17 июля, стало известно, что США ограничили свободу передвижения более чем десяти иранским дипломатам, проживающим в Нью-Йорке. В частности, они могут передвигаться только между представительством Ирана при ООН, резиденцией посла Ирана и аэропортом Джона Кеннеди.

Тогда же Помпео заявлял, что Вашингтон дал визу главе МИД Ирана для участия в сессии Экономического и социального Совета ООН (ЭКОСОС), но его передвижения в Нью-Йорке будут резко сокращены.