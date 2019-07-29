У больницы Навального задержали около десяти человек

У больницы Навального задержали около десяти человек

У городской клинической больницы №64, куда из спецприемника доставили основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, начались задержания. Об этом сообщается в Twitter московского штаба Навального.

По данным телеканала «Дождь», задержали около 10 человек, в том числе корреспондента канала Даниила Сотникова. Позднее журналиста отпустили. «ОВД-Инфо» сообщает, что к настоящему моменту задержали 12 человек.

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