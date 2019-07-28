В Крыму пять детей пострадали в результате столкновения машин

В Крыму пять детей пострадали в результате столкновения машин

Семь человек, в том числе пять детей, пострадали при столкновении машин на автотрассе «Таврида» в Крыму. Из-за полученных травм один ребенок скончался в больнице. Об этом сообщается на сайте управления МВД по республике.

По данным полиции, ДТП произошло 28 июля в 14:30 по местному времени. Предварительно, водитель автомобиля SsangYong, двигаясь со стороны Керчи в направлении Феодосии, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mercedes-Benz. Кроме того, SsangYong по касательной задел еще две двигающихся навстречу машины.

В результате аварии пять детей получили телесные повреждения и были доставлены в городскую больницу Феодосии. Одна из девочек скончалась в реанимации, уточнили в ведомстве. Также пострадали двое взрослых: водители Mercedes-Benz и SsangYong. В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств происшествия.

Ранее, 20 июля, в ГИБДД сообщили, что самой частой причиной гибели участников дорожного движения в России является выезд на встречную полосу. Возможным решением проблемы в ведомстве назвали «разделение потоков транспорта».