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Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
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В Ленинградской области четыре человека погибли в ДТП

На трассе Санкт-Петербург — Псков произошло столкновение автомобилей Mitsubishi Pajero и Kia Sorento, в результате погибли четыре человека — трое мужчин и женщина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД по Ленинградской области.

Отмечается, что пострадали еще два человека, включая несовершеннолетнего. Портал 78.ru пишет, что их госпитализировали в больницу города Луга. По данным «Фонтанки», один из автомобилей вылетел на встречную полосу.

28 июля четыре человека также погибли в ДТП на федеральной трассе Р-22 «Каспий». Авария произошла в Сарпинском районе Калмыкии: автомобиль Lada выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной той же марки.

Теги: ДТП, Ленобласть, гибель
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