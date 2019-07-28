В Ленинградской области четыре человека погибли в ДТП

В Ленинградской области четыре человека погибли в ДТП

На трассе Санкт-Петербург — Псков произошло столкновение автомобилей Mitsubishi Pajero и Kia Sorento, в результате погибли четыре человека — трое мужчин и женщина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД по Ленинградской области.

Отмечается, что пострадали еще два человека, включая несовершеннолетнего. Портал 78.ru пишет, что их госпитализировали в больницу города Луга. По данным «Фонтанки», один из автомобилей вылетел на встречную полосу.

28 июля четыре человека также погибли в ДТП на федеральной трассе Р-22 «Каспий». Авария произошла в Сарпинском районе Калмыкии: автомобиль Lada выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной той же марки.