При взрыве в столице Афганистана погибли не менее десяти человек

При взрыве в столице Афганистана погибли не менее десяти человек

В столице Афганистана Кабуле произошел сильный взрыв полицейском районе № 16, передает местный телеканал TOLO News. Как сообщает Aljazeera, погибли как минимум десять человек.

В министерстве здравоохранения изданию сообщили о 68 пострадавших, которых отравили в больницы.

TOLO NEWS отмечал, что взрыв прогремел рядом со зданием Футбольной федерации и стадионом «Гази». Ее представитель сообщил о 16 раненных участниках. Несколько человек заблокированы в здании, уточняла Aljazeera.

По словам министра внутренних дел Насрата Рахими, взрыв также произошел в людном месте рядом с министерством обороны. Как сообщает в Twitter TOLO News, на место происшествия прибыл отряд спецназа. В атаке подозревают двоих человек, они собирались напасть на логистический центр министерства обороны.