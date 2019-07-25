Пять человек погибли при взрыве правительственного автобуса в Кабуле

Пять человек погибли при взрыве правительственного автобуса в Кабуле

В Кабуле (Афганистан) террорист-смертник подорвался в автобусе с сотрудниками Министерства горнодобывающей промышленности. Об этом сообщает телеканал TOLO News. В результате взрыва погибли пять человек, еще десять ранены.

По данным МВД страны, атака произошла в 8:10 по местному времени. Сразу же после теракта в Кабуле произошли еще два взрыва. Всего в ходе терактов были убиты по меньшей мере семь человек, еще 21 человек пострадал.

Также сегодня, 25 июля, в результате взрыва бомбы на обочине дороги в провинции Нангархар были убиты шесть женщин и один ребенок. По словам представителя губернатора провинции Аттаулла Хогьяни, автомобиль с местными жителями сбил бомбу на дороге.

Афганское правительство осудило «бессмысленные и бесчеловечные» нападения в Кабуле. В заявлении, опубликованном в Twitter, официальный представитель президента Афганистана Седик Седдики заявил, что движение «Талибан» (запрещено в России) должно нести ответственность за преступления, которые они совершают против народа.