Иран анонсировал возобновление работы ядерного реактора в Араке

Иран возобновит работу ядерного реактора на тяжелой воде, который расположен в городе Арак. Об этом заявил глава Организации по атомной энергии (госструктура, контролирующая ядерные объекты страны) Али Акбар Салехи, передает агентство ISNA.

Салехи напомнил «врагам Ирана», что у страны есть необходимая инфраструктура для производства атомной энергии, но отметил, что речь не идет о ядерном оружии. Как отмечает Reuters, реактор в Араке может производить плутоний, который используется в ядерных боеголовках.

После выхода США из ядерной сделки (СВПД) с Ираном и возобновления антииранских санкций, связанных с поставками нефти, Тегеран в начале июля объявил, что доведет уровень обогащения урана выше максимума, который предусматривает сделка. Кроме того, страна пригрозила отказываться от выполнения части обязательств по СВПД каждые 60 дней.

Президент страны Хасан Рухани также предупреждал о планах настроить реактор в Араке для возможного производства плутония. Президент США Дональд Трамп отреагировал на действия Ирана фразой «нехорошо».