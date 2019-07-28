Путин заявил о готовности ВМФ России «дать отпор любому агрессору»

Российский Военно-морской флот (ВМФ) способен достойно ответить на действия любого агрессора. Об этом во время парада в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ заявил президент Владимир Путин. Прямую трансляцию вел телеканал RT (выступление Путина начинается в 33:00).

По его мнению, силу ВМФ гарантируют «уникальные образцы вооружений», а также выученные и мужественные экипажи. Президент также заверил, что Россия будет строить «рассчитанный на длительную историческую перспективу уникальный по своим возможностям флот». В 2019 году ВМФ получит 15 кораблей и боевых катеров, отметил он.

День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля, в этом году празднуется 323-я годовщина образования российского флота. Торжественные парады помимо Петербурга, где участвовали 43 корабля и 4 тыс. военных, прошли во Владивостоке, Астрахани, Севастополе, Балтийске, Североморске, а также в сирийском порту Тартус.