К Зеленскому обратились с просьбой восстановить авиасообщение с Россией

К Зеленскому обратились с просьбой восстановить авиасообщение с Россией

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой возобновить авиасообщение с Россией. В настоящее время под обращением подписался 91 человек.

По словам автора инициативы Виктории Тимченко, из-за отмены авиасообщения страдают украинцы, которые не могут видеться с семьями. Согласно правилам, для того чтобы президент рассмотрел прошение, его за три месяца должны поддержать 25 тыс. человек.

Ранее жители Украины попросили Зеленского снять железнодорожную блокаду с Крыма. По мнению просителя, украинцы вынуждены переплачивать нелегальным перевозчикам, чтобы попасть на территорию полуострова.

Прямых рейсов между Россией и Украиной нет с октября 2015 года. Кроме того, Киев запретил российским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство для транзитных полетов. Запрет власти республики мотивировали соображениями национальной безопасности.