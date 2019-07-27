Кремль подтвердил подготовку визита Путина во Францию

Кремль подтвердил подготовку российского лидера Владимира Путина во Францию во второй половине августа. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе президента, передает «РИА Новости».

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что встретится с Путиным в форте Брегансон. По его словам, встреча двух лидеров в летней резиденции французских президентов состоится 19 августа.

Предыдущая встреча Путина и Макрона прошла 29 мая в Санкт-Петербурге. Как сообщил на совместной пресс-конференции российский президент, стороны обсуждали вопросы в сфере экономики, в том числе товарооборот и двустороннюю торговлю.

Позднее лидеры провели телефонный разговор, в ходе которого Макрон принял приглашение Путина посетить Москву на 75-ю годовщину Дня Победы в 2020 году.